Уфимцу не отдают личный автомобиль, документы и требуют деньги

В такую ситуацию попал уфимец, который обратился в нашу редакцию. Дело в том, что молодой человек взял в аренду машину, за пользование которой платил в сутки 1800 рублей. Когда автомобиль стал не нужен, уфимец решил его вернуть арендодателю. Тогда, утверждает молодой человек, и начались неприятности. В офисе ему предъявили массу требований, а в конечном итоге попросту забрали его личное авто.

Аренда автомобиля для Антона Ширшина обернулась крупными неприятностями. Документы на машину, как собственно и сам ВАЗ 7 модели у него забрали силой, утверждает уфимец.





«Они удерживали меня силой в офисе, не выпускали из него, требовали с потолка 20 тысяч, забрали у меня мою машину личную, в течение недели кормили завтраками, что вернут автомобиль, а потом перестали отвечать на звонки, смс и говорят, что уже не знают меня. Они сказали, что как отдам 20 тысяч наутро, смогу забрать автомобиль. 20 тысяч за что? Насчитали за ремонт, царапины, порог якобы поврежден был, но сами в то же время через 10 минут этот автомобиль отдали в аренду, а не на ремонт повезли», - рассказывает пострадавший Антон Ширшин.



Неделю назад у Антона сломался личный автомобиль. Тогда он обратился в агентство по аренде транспорта. Заплатил 12 с половиной тысяч рублей и пользовался услугой неделю. После того как автомобиль стал не нужен, Антон решил вернуть машину. Но в офисе ему начали предъявлять требования, говорит уфимец.



Компания по аренде машин находится в центре города. Порог офиса Антон обивает уже 17 дней, ровно столько у него не получается вернуть свой автомобиль. Мужчина по имени Евгений, который оформлял документы, оказался не рад нашей съемочной группе.



Впрочем общаться с нами не захотели и в руководстве компании. Директора на месте не оказалось, а женщина, по словам Антона, которая лично принимала деньги и вовсе забыла про своего уже бывшего клиента.



Как нам пояснили в юридической компании, изначально Антон повел себя неправильно. Во-первых, не затребовал двухсторонний договор, а также акт приема-передачи автомобиля, в котором должны были указать все недочеты. Соответствующий документ нужно было оформить и при возврате машины. И если то, что говорит Антон, соответствует действительности, то представители компании по аренде авто нарушили его права.





«Действия данной фирмы неправомерны, потому что никто не имеет права закрывать человека в комнате, принуждать и вымогать с него деньги, в данном случае это расценивается как вымогательство, а то, что они, со слов потерпевшего завладели его автомобилем и не отдают, то это статья уголовного кодекса - неправомерное завладение чужим имуществом», - рассказывает руководитель юридической компании Ильдар Закиров.



Обращаться в суд имеет смысл только при наличии всех документов, а у Антона на руках их нет. Следовательно, остается лишь написать заявление в полицию.



Так что же это на самом деле - беспредел или радикальный метод общения с клиентами? На эти вопросы теперь предстоит ответить надзорным органам. В прокуратуре Кировского района уже начали проверку.

22 сентября