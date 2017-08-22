Уфимцы голосованием в социальных сетях выберут будут ли огораживать Солдатское в парке Якутова

Администрация Советского района просит жителей проголосовать огораживать ли Солдатское озеро в парке Якутова.

Мнения по этому поводу разделились. Часть горожан считают, что открытый водоем небезопасен. Другие полагают, что именно доступ к воде создает атмосферу единения с природой - сейчас в парке обустроены скамейки прямо у воды. Третьи считают, что оградить нужно только две смотровые площадки, расположенные высоко над озером. Окончательное решение будет принято по результатам голосования. Свое мнение уфимцы могут оставить в официальных группах администрации Советского района в социальных сетях в Фейсбуке и ВКонтакте.





22 августа