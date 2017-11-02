Уфимцы могут наблюдать за реконструкцией парка "Кашкадан" в режиме онлайн

Напомним, работы ведутся в рамках реализации национального приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды". Реконструкция "Кашкадана" также представляет продолжение концепции "Город в парке".

2 ноября

На сегодня проведены работы по обследованию инженерных сетей, сформирован контур главной аллеи парка, уложено песчано-гравийное основание центральной зоны, установлены бордюрные камни, обустраиваются пешеходные дорожки, высажены крупномерные деревья. За работами, проводимыми в парке, жители Уфы могут наблюдать в режиме онлайн посредством камеры компании "Уфанет". Спортивную зону и аттракционы планируется сохранить и обеспечить новой инфраструктурой. Регулярная композиция парка сменится на более естественные и живописные формы, при этом возможность проведения массовых мероприятий останется. Предусмотрено улучшение пешеходных связей, развитие сети пешеходных дорожек и велоинфраструктуры.