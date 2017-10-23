Уфимцы могут узнать об эвакуации своего автомобиля с помощью смс-сообщения

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте Уфа-парковка.ру. Сервис запущен учреждением "По благоустройству и содержанию автопарковочных мест" города Уфы.

«Все граждане, которые зарегистрировались, имеют возможность при эвакуации транспортного средства мгновенно получить смс-оповещение ,которое позволит им оперативно выйти и, если нарушили ПДД, на месте оплатить погрузочно-разгрузочные работы и забрать транспортное средство», - отметил директор МБУ "По благоустройству и содержанию автопарковочных мест" Уфы Владимир Петров.

Директор городской службы эвакуации Владимир Петров привел в своем докладе некоторые данные о работе учреждения за 2017 год. На текущий момент в Уфе эвакуировано более 26 тысяч автомобилей. В городе работают 20 эвакуаторов, функционирует 4 специализированные стоянки. Глава столичной Администрации Ирек Ялалов поручил провести информационную работу с населением о правилах эвакуации неправильно припаркованных автомобилей и о недопустимости парковки на газонах, детских площадках, местах, где автомобиль мешает проезду скорой помощи, пожарным.





24 октября