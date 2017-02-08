Уфимцы могут выбрать название улиц

Уфимцев приглашают принять активное участие в выборе названий для новых улиц. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Безымянные улицы расположены в посёлке Цветы Башкирии, а также в районе улицы Новомостовой и проспекта Салавата Юлаева. Предложения принимаются по телефону, либо через официальную группу администрации Кировского района в социальной сети "В контакте". Жители города активно предлагают свои варианты: например, уфимцы хотели бы, чтобы в Цветах Башкирии появилась улица Юрия Шевчука, а в центре столицы - генерала Шаймуратова. Также предлагают назвать одну из улиц в честь первого башкирского нефтепромышленника Надыра Уразметова.

8 февраля