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Уфимцы могут выбрать название улиц

Уфимцы могут выбрать название улиц

Уфимцев приглашают принять активное участие в выборе названий для новых улиц. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Безымянные улицы расположены в посёлке Цветы Башкирии, а также в районе улицы Новомостовой и проспекта Салавата Юлаева. Предложения принимаются по телефону, либо через официальную группу администрации Кировского района в социальной сети "В контакте". Жители города активно предлагают свои варианты: например, уфимцы хотели бы, чтобы в Цветах Башкирии появилась улица Юрия Шевчука, а в центре столицы - генерала Шаймуратова. Также предлагают назвать одну из улиц в честь первого башкирского нефтепромышленника Надыра Уразметова.

 



Автор: Ляйсан Закирова
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