Уфимцы поддержали флешмоб "Я не алкаш"

Флешмоб под хэштегом "Я не алкаш" в социальных сетях запустили родители детей с ограниченными возможностями здоровья. Это - ответ на утверждение известного социолога о том, что дети-инвалиды рождаются в семьях алкоголиков.



«Причины у инвалидности разные. Но самая главная - пьяное зачатие. Это вовсе не тот случай, когда сбой дает ДНК, мутации какие-то. Это доля процента. В основном это пьяные семьи», - это заявление социолог Ольга Крыштановска сделала в программе "Время покажет", посвященной детям инвалидам. Тезис сразу же стал поводом для бурных дискуссий. Родители, в чьих семьях воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья, в соцсетях запустили ответный флешмоб "Я не алкаш". В постах они рассказывают истории своих детей.



Елена Воробьева стала одной из первых в Уфе, кто поддержал стихийный флешмоб. В их обычной семье воспитываются особенные сестры-близнецы Варя и Богдана. Диагноз ДЦП у девочек -последствие тяжелых родов. И для Елены, как для матери, было крайне обидно услышать мнение о том, что такие дети - результат алкоголизма. Женщина уверена, такое испытание Бог посылает тем, у кого есть возможность вкладывать силы, время и средства на развитие детей-инвалидов.





«Больше всего меня задело не то, что мы мамочки должны бороться с этим стереотипом, то что мы алкашки. Я являюсь сама волонтером в приютах и в детских домах. Вижу детей из этих самых семей неблагополучных. Обидно видеть то, что дети вполне адекватные, здоровые. А их родители уже обрекли на то, что они должны рождаться какими-то уродами. У них нет зачатка на хорошее будущее, им приходится рождаться уже заведомо хорошими детьми, умным, здоровыми. Меня больше задело это», - говорит Елена Воробьева.



Варвара и Богдана, несмотря на диагноз, не многим отличаются от сверстников. Это результат большой работы. Сейчас Варя ходит в детский сад, вскоре к ней присоединится и Богдана. И очень важно, воспитывать у общества толерантность и уважение к людям с ограниченными возможностями здоровья. А высказывания таких авторитетных людей, как Ольга Крыштановская, наоборот способствуют укреплению стереотипов, уверена Елена.



Как признаются сами родители, принимая участие в этом флешмобе, они не собирались никому ничего доказывать. Своими историями они просто хотели показать, что ребенок-инвалид может родиться в любой семье, вне зависимости от образа жизни. И все, что остается в этой ситуации, продолжать любить и верить в своих особенных детей.



О том, что образ жизни - не всегда причина появления таких детей, говорят и цифры. За полгода 2017 года первично признан инвалидом 1121 ребенок, а в 2016 - уже около двух тысяч малышей. Статистика причин за прошедший год выглядит примерно так. На третьем месте психические расстройства, на втором - врожденные аномалии, хромосомные нарушения, то есть генетика, а на первом - заболевания нервной системы.





Видео: YouTube

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19 сентября