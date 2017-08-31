Уфимцы присоединились к акции "Дети вместо цветов"

Завтра многие уфимские школьники пойдут на праздничную линейку без букетов. Деньги, которые потратили бы на покупку цветочных композиций, они жертвуют в благотворительные фонды.



Рубашка, галстук и портфель ждут своего часа. Будущий третьеклассник Ваня полностью готов к школе. Но на торжественную линейку он пойдет без привычного атрибута - пышного букета. Ученики 3 "Г" класса гимназии №16 и их родители решили принять участие в акции. Классный руководитель получит один букет от всех, а остальные деньги уйдут на благотворительность. Ребята еще не успели сесть за парты, но уже усвоили важный урок - нужно помогать тем, кто в этом нуждается.





«Почти все родители меня поддержали, мы собрали по 500 рублей. Я думаю это даже меньше, чем если бы каждый дарил букет классному руководителю. И вот в итоге мы 14500 рублей отправили больным деткам. И купим сегодня букет и завтра поздравим нашу Наталью Михайловну. Когда мы озвучили на собрание нашу идею, Наталья Михайловна нас очень поддержала», - говорит мама ученика 3 "Г" класса гимназии №16 Анна Сажина.



Сэкономленные деньги ученики гимназии №16 передали в фонд "Потерь нет". Благотворительная организация впервые примет участие в акции. От двух классов они получили более 18 тысяч рублей. Эти средства пойдут на благие цели - оплату дорогостоящих исследований для онкобольных детей в научном центре Дмитрия Рогачева.





«Когда мы узнали про эту акцию, почему-то она нам понравилась. Потому что, во-первых, ее придумала преподаватель, которая знает все изнутри. И сама учредитель фонда "Вера" она работала педагогом 13 лет и поддержала эту акцию. Потому что они знают, у них эти цветы по 30 букетов получают, и они просто увядают в вазах, в ведрах, в учительских», - говорит председатель благотворительного фонда «Потерь нет» Айгуль Губачева.



Без охапок цветов остались и учителя одной из частных школ. Они добровольно отказались от букетов в пользу благотворительного фонда "Особенные дети".





«Педагоги с удовольствием поддержали эту акцию, потому что мы считаем: важно с раннего детства прививать детям любовь к ближнему. Для нас нет никакой проблемы, что мы получим только один букет цветов. Потому что букеты завянут через пару дней, а доброе дело останется», - говорит директор Центра образования «Солнечный круг» Лия Сакаева.



Эта добрая акция шагает по стране третий год. Ее особенность в том, что родители и учителя сами могут выбрать фонд, которому перечислять деньги.



Принять участие коллективно вряд ли получится - линейка завтра. Но даже индивидуальный вклад будет значимым.



Если отправлять ребенка в школу без цветов все же не хочется, есть альтернативные вариант. Можно собрать композицию из садовых цветов либо купить готовую у бабушек. Очевидно, что такой букет будет стоить в разе дешевле, чем в магазинах. Получается, можно убить сразу нескольких зайцев - сэкономленные деньги отправить на помощь больным детям, оказать знак внимания учителю и помочь бабушкам.



Завтра Ваня и Петя Сажины пойдут на линейку без букетов, но с чувством гордости за себя и своих одноклассников. Ведь это они подарили тяжелобольным детям шанс украшать этот мир, словно цветы.

31 августа