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Уфимцы признались в любви к своему городу

Город - это, в первую очередь, люди, которые в нём живут. Поэтому в праздничный день мы попросили самих уфимцев поздравить столицу с Днем рождения. 

Автор: Рида Нурмухаметова
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