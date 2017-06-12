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Уфимцы признались в любви к своему городу
Город - это, в первую очередь, люди, которые в нём живут. Поэтому в праздничный день мы попросили самих уфимцев поздравить столицу с Днем рождения.
Автор:
Рида Нурмухаметова
12 июня
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Уфа
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