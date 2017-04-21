Уфимцы протестуют против стройки

Нешуточную борьбу за спокойствие и комфорт развернули жильцы домов №17 и 19 по улице Хадии Давлетшиной. Стройка, идущая прямо под их окнами, вынудила людей выйти на пикет.



Пыль, мусор шум и вид из окна, а вернее его отсутствие - не единственная проблема, с которой опасаются столкнуться жильцы домов №17 и 19 по улице Хадии Давлетшиной. По соседству с их домом разворачивается стройплощадка. Люди уверены: рытье котлована для нового здания может привести к тому, что их многоэтажка сложится как карточный домик.



Чтобы обезопасить себя, местные жители готовы на решительные шаги. И в этот день они вышли на пикет против нарушителей своего спокойствия.



Администрация Советского района Уфы оперативно отреагировала на обращения жильцов. Принято решение о временной приостановке строительства. На место вызвали полицейских, чтобы прекратить работы.



В администрации Уфы нам подтвердили, что застройщиком пройдены все экспертизы и строительство законно.





«Как сообщили нам в отделе градостроительного контроля и выдачи разрешений. Разрешение на строительство административно-торгового здания между домами 17 и 19 по улице Хадии Давлетшиной у застройщика имеется. Все необходимые экспертизы пройдены.Действительно разрешение до 26 мая 2017 года», - говорит заместитель начальника отдела пресс-службы информационно-аналитического управления - пресс-службы Администрации Уфы Анна Горюхина.

Пока связаться с застройщиком нам не удалось. Известно лишь, что на данном участке между домами появится пекарня. Между тем, местные жители надеются, что в ходе публичных слушаний они смогут отстоять свои интересы.







Дамир Вахитов

21 апреля