Уфимцы решили, что Солдатское озеро будет ограждено

Быть ограждению или не быть? Открытое голосование лучший способ решить этот вопрос. Речь идет о Солдатском озере, что в парке Якутова. В администрации Советского района чиновники решили не гадать, а спросить мнение самих жителей Уфы и посетителей парка. Ответ не заставил себя долго ждать.

Солдатское озеро в парке Якутова не узнать. Оно преобразилось, стало современным местом отдыха, куда уфимцы с удовольствием приходят целыми семьями. Правда, многих смущает слишком очень уж открытое пространство и свободный доступ к воде.





«Я сразу, когда сделали думаю - слишком крутой обрыв! бегают дети, моя-то не бегает, но любой другой ребенок может побежать и упасть туда», - говорит Эльза Фатхугалимова.



Упасть туда действительно ничего не стоит. Причем не только ребенку, но и взрослому. Оттого жители города-миллионника забили тревогу, ведь никто не хочет пополнить сводки происшествий.

«Безопасность прежде всего! Ограждение не нужно там, с той стороны, где пологий подход к воде, а здесь я считаю нужно», - комментирует Азат Шаммасов.

«Это сразу надо было предусмотреть, не только здесь, но и вокруг озера, плитки-то скользские, берега крутые, для взрослых страшно, а для детей тем более», - заявила Наталья Савиночева.

В администрации Советского района, на территории которого расположен парк Якутова, вопрос с озером вынесли на обсуждение в соцсети. Активные горожане меньше чем за сутки высказались - большая часть - 70% - за ограждение смотровой площадки, и лишь семи процентам оказалась данная проблема безразлична.

«Мы и впредь будем обращать внимание на все мнения граждан. Отправляйте в «Фейсбук», в группу «Вконтакте», для тех кому не все равно. На первом этапе, когда были установлены светильники, их сломали вандалы, если нашим жителям будет что-то известно о таких людях, пусть сообщают, мы примем соответствующие меры», - рассказывает заместитель главы Советского района Уфы Алексей Дербеко.

Еще одна проблема, довольно ощутимая с материальной стороны, это порча имущества. Вот к примеру светильники на смотровой площадке, большая часть из них уже выведена из строя.



Строительно-ремонтные работы вокруг озера Солдатское не затихают. Глас народа был услышан: скоро смотровую площадку закроют и сделают с учетом всех мер безопасности.

23 августа

Запущенное накануне по инициативе администрации Советского района голосование на данный момент собрало свыше 1000 голосов, большая часть которых предсказуемо проголосовало за ограждение смотровой площадки. Уже осенью этого года безопасность восторжествует, а все родители выдохнут с облегчением.