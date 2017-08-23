Уфимцы решили, что Солдатское озеро будет ограждено

Быть ограждению или не быть? Открытое голосование лучший способ решить этот вопрос. Речь идет о Солдатском озере, что в парке Якутова. В администрации Советского района чиновники решили не гадать, а спросить мнение самих жителей Уфы и посетителей парка. Ответ не заставил себя долго ждать.
Солдатское озеро в парке Якутова не узнать. Оно преобразилось, стало современным местом отдыха, куда уфимцы с удовольствием приходят целыми семьями. Правда, многих смущает слишком очень уж открытое пространство и свободный доступ к воде.
«Я сразу, когда сделали думаю - слишком крутой обрыв! бегают дети, моя-то не бегает, но любой другой ребенок может побежать и упасть туда», - говорит Эльза Фатхугалимова.
Упасть туда действительно ничего не стоит. Причем не только ребенку, но и взрослому. Оттого жители города-миллионника забили тревогу, ведь никто не хочет пополнить сводки происшествий.
«Безопасность прежде всего! Ограждение не нужно там, с той стороны, где пологий подход к воде, а здесь я считаю нужно», - комментирует Азат Шаммасов.
«Это сразу надо было предусмотреть, не только здесь, но и вокруг озера, плитки-то скользские, берега крутые, для взрослых страшно, а для детей тем более», - заявила Наталья Савиночева.
В администрации Советского района, на территории которого расположен парк Якутова, вопрос с озером вынесли на обсуждение в соцсети. Активные горожане меньше чем за сутки высказались - большая часть - 70% - за ограждение смотровой площадки, и лишь семи процентам оказалась данная проблема безразлична.
«Мы и впредь будем обращать внимание на все мнения граждан. Отправляйте в «Фейсбук», в группу «Вконтакте», для тех кому не все равно. На первом этапе, когда были установлены светильники, их сломали вандалы, если нашим жителям будет что-то известно о таких людях, пусть сообщают, мы примем соответствующие меры», - рассказывает заместитель главы Советского района Уфы Алексей Дербеко.
Еще одна проблема, довольно ощутимая с материальной стороны, это порча имущества. Вот к примеру светильники на смотровой площадке, большая часть из них уже выведена из строя.
Строительно-ремонтные работы вокруг озера Солдатское не затихают. Глас народа был услышан: скоро смотровую площадку закроют и сделают с учетом всех мер безопасности.