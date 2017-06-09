Уфимцы сегодня отмечают три праздника - День города, День России и Дни Салавата Юлаева

С 9 утра на нашем телеканале стартовал телемарафон, который продлится в эфире до 23 часов.

12 июня

Каждые два часа в эфире будут появляться новые ведущие. Сегодня программа «Утро в столице» порадовала зрителей интересными рассказами иностранцев, как им здесь живется и какие места в Уфе самые любимые, а барабанщицы из коллектива "Держава" взбодрили эффектным выступлением.С 12 часов дня возле офиса продюсерского центра "Вся Уфа" по адресу: ул. Авроры, 25 начала работать открытая студия. Здесь каждый желающий может поздравить любимый город в прямом эфире нашего телеканала. Ожидаются выступления коллективов, музыкантов, спортсменов, политиков и почетных граждан столицы. Первым интервью дал председатель городского совета Уфы Валерий Трофимов. Также в открытой студии будет проводиться лотерея. Имена счастливчиков, обладателей памятных призов от нашего телеканала, мы узнаем сегодня вечером, когда телемарафон выйдет на финишную прямую. Победители будут определены с помощью лототрона и озвучены в прямом эфире.