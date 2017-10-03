Уфимцы смогут брать в аренду машины

В Уфе появился новый вид общественного транспорта - "неличные автомобили" или "каршэринг", от английского "Кар" - автомобиль и "Шэр" - делить. Популярная в западных странах услуга превращает аренду машины в удобный сервис для ежедневного использования - транспортное средство можно арендовать на несколько минут, забирать и оставлять где угодно, а обходится услуга намного дешевле, чем такси.

Вот такие автомобили - серые с оранжевыми полосками теперь будут стоять на улицах Уфы около торговых центров и крупных парковках. Новенькие иномарки будут выделяться в городском потоке не только за счет яркой расцветки, но и отличительно красивых номерных знаков - "УРА".



Чтобы воспользоваться услугой, достаточно скачать специальное приложение, зарегистрироваться, заключить онлайн-договор, провести визуальный осмотр на наличие дефектов, а далее - садись и езжай.





«Автомобиль очень прост в использовании, все автомобили оснащены автоматической коробкой передач, кондиционером, подогревом сидений, автомобиль хорошей комплектации. В каждом автомобиле находится ключ, соответственно не надо никуда ехать, забирать его, вам нужно всего лишь его провернуть», - рассказывает зам. генерального директора «Делимобиль» Станислав Грошов.



Аренда такого автомобиля обойдется всего 6 рублей в минуту. Бензин и страховка уже включены в стоимость. После окончания поездки машину можно оставить в любом месте в пределах города. Мобильное приложение само посчитает стоимость и спишет сумму с вашей банковской карты, а после этого машина сама закроется и станет доступной для других пользователей.





«На самом деле мы проверили нашу клиентскую базу и с удивлением обнаружили, что очень много уфимцев в Московской базе пользуются нашей услугой, поэтому мы подумали, что мы не пойдем проторенными тропами открывать города определенного порядка, хотели миллионник и выбрали Уфу, потому что видим, что уфимцы уже в частности в Москве пользуются нашей услугой», - говорит генеральный директор «Делимобиль» Леонид Сысоев.



Аренда каршерингового автомобиля в среднем обойдется в полтора-два раза дешевле такси, так как в стоимость не будет входить так называемая посадка и оплата труда водителя. В этом убедился и Глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов. Руководитель региона лично осмотрел автомобили, а после сел за руль и даже прокатился. Новым для республики проектом Рустэм Хамитов остался доволен.





«На 24 рубля наездил. Мне нравится то, что машину можно взять на короткое время, на полчаса, на час, сделать дела, съездить куда-то, отвезти кого-то, но и собственно говоря оставить там, где удобно и экономия получается по сравнению с такси на 35-40, а в некоторых случаях до 50 %, одним словом Уфа сегодня получает новую, современную технологию и новый проект после Москвы, Петербурга и Краснодарского края», - комментирует Глава РБ Рустэм Хамитов.



Как отмечают эксперты, для городских властей каршеринг - это отличный способ разгрузки дорог. Считается, что одна общественная машина заменяет 10 личных.



«Это наверное первый этап, потому что сейчас каршеринг в Европе и Азии. По крайней мере в Китае и Южной Корее и в Японии развивается каршеринг электромобилей, в Уфе пока нет такой базы под электрический транспорт. Надеемся, что такими же быстрыми темпами как пришел каршеринг на обычном двигателе сгорания, со временем он придет хотя бы в историческую часть города», - заявил Глава администрации Уфы Ирек Ялалов.



Пункты выдачи и возврата автомобилей будут открыты 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Постоянных клиентов ожидают приятные бонусы. Например в Москве автолюбителю запросто может достаться спортивный боллид - Феррари, стоимость аренды будет такая же - всего 6 рублей в минуту.



Польза от каршеринга двойная. Во-первых, это дает возможность передвигаться с комфортом тем, у кого нет личного автомобиля. Во-вторых, автолюбители со временем начнут отказываются от собственных машин в пользу арендуемых, и автомобилей на дорогах становиться меньше.

3 октября