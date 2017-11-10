Уфимцы смогут проверить качество подаваемого тока в квартиры многоэтажных домов

«Она прошла все испытания и ток утечки не превысил допустимых норм. Эту перчатку можно использовать для защиты, для испытаний электрическим током», - говорит инженер по метрологии ФБУ "Центра стандартизации и метрологии РБ" Айнур Давлетшин.

«В питании многоквартинго дома приходят 4 проводами. 3 фазы и 0. Задача грамотного электрика - распределить равномерно нагрузку. При обрыве 0-го провода это может случиться из-за прохудившегося контакта, ненадлежащей эксплуатации, плохого качества заземляющего устройства», - говорит начальник отдела поверки средств измерений электромагнитных величин ФБУ "ЦСМ РБ" Константин Павлов.

10 ноября

От качества тока, поступающего в квартиры, зависит бесперебойная работа бытовой техники, поэтому электросистему в жилых домах необходимо проверять не реже одного раза в три года, подчеркивают эксперты. Испытания проводят в специальных электролабораториях. В одной из них побывала наша съемочная группа.При помощи специального устройства сотрудник электролаборатории Центра стандартизации и метрологии республики Айнур Давлетшин испытывает перчатки на прочность. Такие рукавицы в своей работе используют электрики. Инженер помещает средства защиты в емкость с водой и электродами. После этого молодой человек подает в них заряд электричества. Если во время испытаний перчатки не повредятся, то их считают безопасными.Помимо этого, специалисты испытывают бытовые электроприборы. По словам экспертов, их бесперебойная работа зависит от качества тока, поступающего в жилые дома. В случае обрыва одного провода может "сгореть" вся техника в квартире.По словам специалистов, чтобы бытовые приборы и техника работали исправно, необходимо как минимум раз в три года проводить соответствующие испытания. Именно поэтому в Центре стандартизации и метрологии республики открыли новую электролабораторию. Эксперты проводят поверку, калибровку и аттестацию электроизмерительных устройств.Воспользоваться услугами этой электролаборатории могут все желающие. Теперь у уфимцев будет возможность проверить качество подаваемого тока в квартиры многоэтажных домов и избежать коммунальных аварий.