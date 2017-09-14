Уфимцы создают эксклюзивные шоколадные медали

Технологию для этого они придумали пару недель назад, а сегодня сделали первый съедобный сувенир.Дизайн будущей медали задается в специальной программе. Сразу после визуализации рабочий процесс переносится во фрейзерский станок. Последний подобно 3D-принтеру выводит на гипсовой основе рисунок сувенира. Таким образом, изображение создается не вручную, а по готовой модели.
«Технология проста, похожа на 3D-принтер, но это является 3D-фрейзером, так как 3D-принтер печатает, а тут на гипсе вырезается», - говорит Денис Валиев.
«Потом в готовую форму, сделанную из силикона, заливаем шоколад. В большую форму заливается до 50 грамм шоколада», - рассказывает Ксения Никитина.
«Мы уже несколько лет занимаемся шоколадом ручной работы из какао-бобов и масла. Сейчас мы делаем формы, мы пытались найти в городе, кто может их изготавливать, решили делать их сами», - комментирует Игорь Левкин.