Уфимцы создают эксклюзивные шоколадные медали

Технологию для этого они придумали пару недель назад, а сегодня сделали первый съедобный сувенир.



«Технология проста, похожа на 3D-принтер, но это является 3D-фрейзером, так как 3D-принтер печатает, а тут на гипсе вырезается», - говорит Денис Валиев.

«Потом в готовую форму, сделанную из силикона, заливаем шоколад. В большую форму заливается до 50 грамм шоколада», - рассказывает Ксения Никитина.

«Мы уже несколько лет занимаемся шоколадом ручной работы из какао-бобов и масла. Сейчас мы делаем формы, мы пытались найти в городе, кто может их изготавливать, решили делать их сами», - комментирует Игорь Левкин.

14 сентября

Дизайн будущей медали задается в специальной программе. Сразу после визуализации рабочий процесс переносится во фрейзерский станок. Последний подобно 3D-принтеру выводит на гипсовой основе рисунок сувенира. Таким образом, изображение создается не вручную, а по готовой модели.На одну деталь уходит около часа. По его истечению получается вот такая форма. В данном случае, станок сделал оттиск будущей большой и маленькой медали. Но это далеко не всё. В гипс заливается силикон, который после застывания служит своего рода трафаретом для сладкого сувенира.А на маленькую медаль ушло 15 граммов растопленного шоколада. После того, как форма остыла, остается только красиво ее оформить. Так, у команды Игоря получилась первая съедобная медаль, изготовленная по авторской технологии. Ее могут как съесть, так и оставить для красоты.В ближайшее время уфимцы сделают 50 копий этих медалей, а затем займутся разработкой новогоднего дизайна. Таким образом, творческая группа планирует отработать процесс до автоматизма, а после начать воплощать в жизнь новые креативные проекты.