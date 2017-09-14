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Уфимцы создают эксклюзивные шоколадные медали

Технологию для этого они придумали пару недель назад, а сегодня сделали первый съедобный сувенир.

Дизайн будущей медали задается в специальной программе. Сразу после визуализации рабочий процесс переносится во фрейзерский станок. Последний подобно 3D-принтеру выводит на гипсовой основе рисунок сувенира. Таким образом, изображение создается не вручную, а по готовой модели.

«Технология проста, похожа на 3D-принтер, но это является 3D-фрейзером, так как 3D-принтер печатает, а тут на гипсе вырезается», - говорит Денис Валиев.

На одну деталь уходит около часа. По его истечению получается вот такая форма. В данном случае, станок сделал оттиск будущей большой и маленькой медали. Но это далеко не всё. В гипс заливается силикон, который после застывания служит своего рода трафаретом для сладкого сувенира.

«Потом в готовую форму, сделанную из силикона, заливаем шоколад. В большую форму заливается до 50 грамм шоколада», - рассказывает Ксения Никитина.

А на маленькую медаль ушло 15 граммов растопленного шоколада. После того, как форма остыла, остается только красиво ее оформить. Так, у команды Игоря получилась первая съедобная медаль, изготовленная по авторской технологии. Ее могут как съесть, так и оставить для красоты.

«Мы уже несколько лет занимаемся шоколадом ручной работы из какао-бобов и масла. Сейчас мы делаем формы, мы пытались найти в городе, кто может их изготавливать, решили делать их сами», - комментирует Игорь Левкин.

В ближайшее время уфимцы сделают 50 копий этих медалей, а затем займутся разработкой новогоднего дизайна. Таким образом, творческая группа планирует отработать процесс до автоматизма, а после начать воплощать в жизнь новые креативные проекты.




Автор: Гульнара Ситдикова
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