Уфимцы выступают против появления перехода с торговыми рядами на улице Зорге

По мнению местных жителей, из-за здания в квартирах на первых этажах нарушится инсоляция, а вместо красивого вида из дома напротив останется лишь возможность любоваться бетонной стеной постройки. Попытка прийти к компромиссу состоялась накануне в Администрации Октябрьского района. Там прошёл круглый стол с участием общественников, застройщика и представителей Администрации.

Здесь на улице Зорге 44 два года назад представители застройщика вырубили 40 лип. До сих жители вспоминают это буквально со слезами на глазах. По их словам в мини лесу любили гулять мамы с колясками, а дети играли в прятки. Тут собирались даже целыми семьями на пикник.

А теперь территорию в 3 тысячи метров может занять вот такой двухэтажный торговый центр. По словам застройщика, основа проекта - надземный пешеходный переход через улицу Зорге. По мнению автора идеи, с его появлением у уфимцев появится возможность пересекать оживлённую дорогу безопасно, а город улучшит свою инфраструктуру.

«У нас существуют и надземные пешеходные переходы, и подземные пешеходные переходы в первую очередь для того, чтобы обеспечить гражданам более безопасный переход. Проектной документацией предусмотрены все подъемники для маломобильных граждан, также лифты», - сказал директор ООО «Топограф» Ильшат Ахмадуллин.

Однако местные жители необходимости в реализации проекта не видят. Активистов поддержала городская администрация. Так, в прошлом году, столичная мэрия выдала запрет на стройку, на что застройщик не согласился и обратился в уфимский арбитражный суд. Фемида вынесла решение в пользу Администрации.

Но истец подал апелляцию в Челябинский суд, но через некоторое время отозвал жалобу. Зато спустя две-три недели после доработки проекта он подал новый иск. И в этот раз фемида поддержала застройщика. Столичная мэрия не смирилась и подала апелляцию. В последней инстанции истцу порекомендовали заново рассмотреть проект. Пообщаться все стороны смогли за круглым столом.

Если проекту все-таки быть, то на первом этаже здания будут торговые ряды, а на втором, планируется сам переход. Вот только нужно ли это самим уфимцам?

Гульнара Ситдикова





18 мая