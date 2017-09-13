Укладка асфальта в дождь – это современное новшество

Укладка асфальта в дождь - больше не нарушение технологии дорожного строительства, а современное новшество. Такая возможность с недавнего времени появилась у уфимских дорожников.

В этом году летний дорожно-строительный сезон обусловлен трудностями. Дожди и неподходящая погода замедлили дорожные работы на 30-40 %. Несмотря на это ремонт должен быть завершен в срок.





«Учитывая наше дождливое лето, все генеральные подрядные организации, в рамках обязательств должны выполнить ремонтные работы до завершения строительного сезона», - говорит зам. начальника УСРДИС администрации ГО Уфы Ильнур Идиятуллин.



В связи со сложившейся проблемой, одна из подрядных организаций приобрела сушилку дорожного полотна. Благодаря этой машине производственные мощности будут увеличены. Это позволит наверстать упущенные за лето объемы. Новый агрегат дает возможность проводить работы в перерывах между дождями.





«В коробе выходит температура 150-160 градусов. Это прогрев полотна для подготовки к укладке асфальтобетона. Это воздух, который раздувает пыль и ненужную грязь делая при этом чистую поверхность», - рассказывает механик Денис Борисов.



Новый агрегат будет задействован и в нанесении дорожной разметки. Зачастую эти работы проводятся поздней осенью. Высушенное и прогретое перед нанесением асфальтовое покрытие, позволит увеличить срок службы дорожной разметки.



Дамир Вахитов

13 сентября