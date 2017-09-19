Улицу Авроры пообещали отремонтировать к Новому году

"К Новому году точно сделаем!" - такое обещание от рабочих получила наша съемочная группа. Вопрос касался завершения ремонта улицы Авроры, что в Кировском районе столицы. Работы здесь начались еще в начале лета. С тех пор был завершён участок от улицы Софьи Перовской до Рабкоров. А вот дальше - до улицы Батырской - обочины всё ещё раскопаны.

Часть улицы Авроры превратилась в сомнительный аттракцион, где человек, попавший сюда, вынужден преодолевать разнообразные препятствия.



Этот участок по улице Авроры очень активен и востребован - основной поток приходится на НИИ Глазных болезней. Пешеходы и водители здесь играют в шахматы на дороге. Раньше здесь была парковка, которая предназначалась для пациентов НИИ Глазных болезней. Сейчас все перекопано, а место работ ограждено лишь хлипкой ленточкой. Не лучше выглядят и пешеходные тротуары, которые местами недоделаны и травмоопасны. Мамам с колясками тут пройти явно не получится.



Прогнозы же тех, кто занимается данным участком дороги куда оптимистичнее. Бригадир Умар Асуев пообещал, что приятный сюрприз ждет жителей гораздо раньше весны.



А еще вдоль забора, в тени очень удобно коротать рабочее время. И не важно, что ни сегодня завтра снова пойдут дожди, которые несомненно помешают проведению дорожных работ.



А возле домов по улице Авроры 27, 29 и 31 тротуар аккуратно засыпан песком. И пешеходы вынуждены прокладывать себе новые пути-дороги, чтобы преодолеть этот песчаный участок длинной несколько сот метров. Но надежда есть. По заверениям представителей администрации города, ремонтные работы будут завершены до 20 октября.





«Улица Авроры - это участок переходящий с прошлого года. На этом участке много инженерных сетей и поэтому в этом году выполняется большой объем работ по необходимому ремонту этих инженерных сетей. Делается это для того, чтобы после укладки асфальтобетонного покрытия не вскрывать дорожное полотно в ближайшие годы. Именно с этим связаны задержки в укладке верхнего слоя асфальта. Однако в ближайшее время все работы на инженерных сетях будут завершены и уже после этого подрядчик обещает полностью завершить работы по асфальтировке участка», - комментирует начальник отдела пресс-службы ИАУ администрации Уфы Рената Салахова.

19 сентября