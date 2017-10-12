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Уникальные виды деревьев в Уфе должны быть сохранены

Уникальные виды деревьев в Уфе должны быть сохранены

Сегодня активисты вновь вышли на митинг в защиту Непейцевского дендропарка.

 

Своей акцией неравнодушные горожане хотят привлечь внимание к проблеме дендропарка, который в настоящее время находится в запущенном состоянии: редкие растения исчезают, а территория превращется в свалку. Как сообщают организаторы, они хотят добиться создания дирекции дендропарка, которая занималась бы благоустройством территории и сохранением её ценных ресурсов.

«Не только обратить внимание правительства республики и федеральных властей, но и поставить ряд задач, которые совместно сможем решить. Новые идеи, они уже , в принципе, получают поддержку среди эколого-просветительского движения, чтобы хозяевами этого парка были действительно люди, которые в этом заинтересованы. А именно: педагоги и школьники занимающиеся экологическо-просветительской деятельностью всерьез», - говорит депутат Госсобрания-Курултая РБ Руфина Шагапова.



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