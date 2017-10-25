Управление Роспортебнадзора Башкортостана проверило продавцов овощей

21 партия овощной продукции весом более 700 килограмм - забракована. Управление Роспортебнадзора республики сообщило о результатах проверки хозяйствующих субъектов, реализующих овощи.



В ходе проверок исследовано 499 проб овощей по санитарно-химическим показателям, на содержание нитратов и пестицидов .Около 2% овощей в продаже оказались не соответствующими требованиям по содержанию нитратов. Среди них, капуста белокочанная ранняя - урожай этого года. Кабачки, картофель и свЁкла.

За продукцию, которая не отвечает требованиям выписано 24 штрафа на общую сумму 276 тысяч рублей.





Анастасия Платонова

25 октября