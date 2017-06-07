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Управление Росреестра по Башкортостану расширяет сеть Центров

Управление Росреестра по Башкортостану расширяет сеть Центров

Управление Росреестра по Башкортостану расширяет сеть Центров консультирования по сдаче документов на регистрацию прав на недвижимость. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.


Это связано с востребованностью жителями республики, а также желанием сделать процесс оформления документов более удобным. Таким образом, государственная регистрация прав и государственный кадастровый учет в электронном виде сегодня осуществляется в Уфе на площадках по адресам улица Ленина, 70 и улица 50 лет СССР, 30/5, зал №2.

«В данном центре на улице 50 лет СССР, сотрудники кадастровой палаты выдают электронно-цифровые подписи или усиленные квалифицированные электронные подписи, также помогают заполнить заявление для заявителей, оцифровать эти документы, подписать эти заявления усиленной квалифицированной подписью и срок регистрации в данном случае составит всего лишь два рабочих дня», - сообщает помощник руководителя Управления Росреестра по РБ Наталья Шагиева.

Как уточнили в республиканском управлении Росреестра, в ближайшее время аналогичные центры консультирования будут открыты в Сибае, Туймазах, Нефтекамске, Кумертау и Стерлитамаке. Отмечается, что преимущество электронного способа получения госуслуг способствует повышению инвестиционного рейтинга Башкортостана.



Автор: Екатерина Тимиряева
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