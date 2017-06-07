Управление Росреестра по Башкортостану расширяет сеть Центров консультирования по сдаче документов на регистрацию прав на недвижимость. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



Это связано с востребованностью жителями республики, а также желанием сделать процесс оформления документов более удобным. Таким образом, государственная регистрация прав и государственный кадастровый учет в электронном виде сегодня осуществляется в Уфе на площадках по адресам улица Ленина, 70 и улица 50 лет СССР, 30/5, зал №2.





«В данном центре на улице 50 лет СССР, сотрудники кадастровой палаты выдают электронно-цифровые подписи или усиленные квалифицированные электронные подписи, также помогают заполнить заявление для заявителей, оцифровать эти документы, подписать эти заявления усиленной квалифицированной подписью и срок регистрации в данном случае составит всего лишь два рабочих дня», - сообщает помощник руководителя Управления Росреестра по РБ Наталья Шагиева.

Как уточнили в республиканском управлении Росреестра, в ближайшее время аналогичные центры консультирования будут открыты в Сибае, Туймазах, Нефтекамске, Кумертау и Стерлитамаке. Отмечается, что преимущество электронного способа получения госуслуг способствует повышению инвестиционного рейтинга Башкортостана.





7 июня