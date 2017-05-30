Управление Россреестра по республике упростило систему выдачи документов

Оформлять сделки с недвижимостью для жителей Башкорстостана теперь стало намного удобнее. Об этом сообщили в управлении.



Отметим, что после регистрации учета прав на недвижимость готовые документы передаются в офис МФЦ. Там они хранятся в течение 30 дней. В случае, если заявитель не успел забрать их в указанный срок, то их автоматически передают на хранение в архив.





«С мая этого года заявление на получение документов из архива необязательно направлять лично посещая офис МФЦ. Теперь достаточно воспользоваться онлайн-сервисом портала http://zkprb.ru/ . Там в разделе онлайн-сервисы можно найти вкладку - Запрос получения документов из архива. Заполнить абсолютно несложную форму и после этого формируется талон с указанием даты и места получения документов из архива. Выбирается любой удобный офис МФЦ, куда можно подойти. И хотим обратить внимание, что не все документы из архива можно забрать вот таким образом. Речь идет лишь о документах, которые заявитель не забрали вовремя после проведения процедуры госрегистрации государственного учета», - уточняет помощник руководителя Управления Росреестра по РБ Наталья Шагиева.

31 мая