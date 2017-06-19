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Урок противопожарной безопасности состоялся в детском лагере "Черёмушки"

Урок противопожарной безопасности состоялся в детском лагере "Черёмушки"

Сотрудники управления пожарной охраны столицы провели интерактивное занятие с детьми и учебную эвакуацию.

Методисты Центра противопожарной пропаганды рассказали детям о последствиях неосторожного обращения с огнем, напомнили номера телефонов вызова пожарных и основные правила безопасности. Старшеклассники на скорость надевали боевую одежду огнеборцев, а ребята помладше тушили условный пожар.

«Такие мероприятия очень полезны и познавательны. Уже сейчас можно видеть, что дети на "отлично" знают номер пожарной охраны, знают, что при эвакуации надо прикрыть органы дыхания, наклониться как можно ниже и пробираться к выходу», - говорит ведущий методист Центра противопожарной пропаганды и общественных связей МБУ "УПО города Уфы" Елена Апполонова.




Автор: Рида Нурмухаметова
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