Уроки мужества

Так называются классные часы, которые проводят для школьников в преддверии праздника 9 мая. На такие беседы приглашаются участники боевых действий, ветераны войны и труженики тыла. Сегодня один из таких уроков прошел в лицее №5.

21 апреля

Сегодня в гостях у 4 «А» лицея №5 Кофтунова Мария Антоновна. В классе тишина - на месте учителя настоящий герой. Мария Антоновна - ветеран Великой Отечественной Войны. Родилась она в Ленинграде и, будучи ещё маленькой девочкой, в возрасте пяти лет лицом к лицу встретилась с войной. Блокаду Ленинграда тогда со своей семьёй переживала, будучи немного младше нынешних своих слушателей.Все эти воспоминания всплывают в памяти как страшный сон. До сих пор она вздрагивает, когда слышит звук пролетающего мимо самолета. У женщины на всю жизнь осталась привычка - запасаться продуктами впрок, особенно хлебом. Мария Антоновна, посещая такие классные часы, будет рассказывать об ужасах войны детям снова и снова. С одной только целью - донести до каждого ценность мира. Чтобы события её детства не повторились больше никогда.