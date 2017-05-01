Уровень реки Белой достиг отметки семь метров

«Количество мусора просто колоссальное, все берега завалены этим мусором, пластиковые мешки всевозможные, упаковки и поэтому наши коллеги в районах уже приступили к очистке береговых территорий. Не надо ждать, когда сойдет вода, сейчас наоборот легче очистить, чем когда все это застрянет в кустах», - подчеркнул глава администрации Уфы Ирек Ялалов.

2 мая

Уровни рек в Уфе превысили показатели в период половодья прошлого года, об этом говорили на оперативном совещании в Администрации столицы. В зону подтопления на сегодня попали приусадебные участки на улицах Кооперативной поляны.По сведениям Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 2 мая, уровень реки Белой в пределах города поднялся до отметки в 702 сантиметра, река Уфа, по данным утреннего мониторинга, пока остановилась на уровне в 671 сантиметр, верхняя точка Демы достигла 560 сантиметров.Ирек Ялалов подчеркнул, что для обеспечения безопасности населения противопаводковые штабы должны работать в круглосуточном режиме и мониторить ситуацию. Глава администрации Уфы в выходные проинспектировал подтопляемые территории столицы и после проверки поручил городским службам обратить особое внимание на мусор вдоль берегов.