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Уровень реки Белой достиг отметки семь метров

Уровень реки Белой достиг отметки семь метров
Уровни рек в Уфе превысили показатели в период половодья прошлого года, об этом говорили на оперативном совещании в Администрации столицы. В зону подтопления на сегодня попали приусадебные участки на улицах Кооперативной поляны.

По сведениям Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 2 мая, уровень реки Белой в пределах города поднялся до отметки в 702 сантиметра, река Уфа, по данным утреннего мониторинга, пока остановилась на уровне в 671 сантиметр, верхняя точка Демы достигла 560 сантиметров.

Ирек Ялалов подчеркнул, что для обеспечения безопасности населения противопаводковые штабы должны работать в круглосуточном режиме и мониторить ситуацию. Глава администрации Уфы в выходные проинспектировал подтопляемые территории столицы и после проверки поручил городским службам обратить особое внимание на мусор вдоль берегов. 

«Количество мусора просто колоссальное, все берега завалены этим мусором, пластиковые мешки всевозможные, упаковки и поэтому наши коллеги в районах уже приступили к очистке береговых территорий. Не надо ждать, когда сойдет вода, сейчас наоборот легче очистить, чем когда все это застрянет в кустах», - подчеркнул глава администрации Уфы Ирек Ялалов.



Автор: Светлана Назирова
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