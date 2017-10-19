Жизнь не стоит на месте. Поток информации так велик, что далеко не все успевают уследить за ней и получать необходимые знания. Оттого услуги в электронном виде приобретают все большую популярность. Но даже те, кто не на короткой ноге с интернетом, вполне себе могут освоить механизм электронного взаимодействия с государством. Как пройти регистрацию и завести учетную запись - этому и многому другому научат в одном из Центров общественного доступа. Они есть как в Уфе, так и в районах республики.

19 октября

Центры общественного доступа начали свою работу в прошлом году. Их задача проста - предоставлять помощь гражданам, у которых попросту нет возможности получить информацию в электронном виде, в том числе и государственные услуги. Несложно догадаться, что это в первую очередь - пенсионеры, безработные, учащиеся из удаленных районов республики.Обратившимся в один из Центров будет оказана практическая помощь специальным сотрудником. Одна из главных задач наставника - помочь развить навыки работы с компьютерными технологиями и электронными государственными сервисами, каким, например, является портал Госуслуг. На сегодняшний день центры имеются в Уфе и практически во всех районах Башкортостана. Они расположены на базе библиотек, образовательных учреждений или центров занятости населений.Узнать есть ли рядом с вами такой центр можно с помощью интерактивной карты. Там указаны адреса и контактные телефоны, по которым можно уточнить любую интересующую информацию.Центры общественного доступа - это уникальный проект. Он предполагает взаимодействие огромного числа разнообразных структур и ведомств. А если рассматривать задачи, которые решают Центры общественного доступа, то их смело можно назвать “Социальным МФЦ” для горожан.