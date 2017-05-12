Установлен размер штрафа за опасное вождение

Для резвых водителей зажгли красный свет — Госдума одобрила в первом чтении законопроект о штрафе в 5 тысяч рублей за опасное вождение. Мера призвана усмирить пыл лихачей, которые рискуют не только собственной жизнью, но и угрожают безопасности остальных участников дорожного движения. Ведь резкое торможение, несоблюдение дистанции, езда по разметке, как показывает статистика, в 80 % случаев становятся причиной ДТП.

Этот лихач и не подозревает, что делает явку с повинной, заливая свои подвиги в Интернет. С крайнего правого ряда, игнорируя все дорожные знаки, он уходит влево. Стрелка спидометра — в районе 160! И это в черте города. Кажется, что остальные буксуют на месте.

Шах и мат в этой дорожной партии поставили законодатели. Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект о штрафе в 5 тысяч рублей за опасное вождение. Тем не менее, по мнению некоторых юристов, даже эти санкции не помогут встряхнуть так называемую «золотую молодежь», которая любит погонять на дорогих иномарках.

«Согласно записке к документу, пункт 2.7 ПДД Российской Федерации теперь содержит норму под названием «опасное вождение». Штраф за опасное вождение составит 5 тысяч рублей. Знаете, это как тонировка: есть определенный контингент людей, который, несмотря на штрафные санкции, будут как и раньше нарушать ПДД», — пояснил представитель Ассоциации юристов России Дамир Хабибуллин.

Сам термин «опасное вождение» появился в правилах дорожного движения в июне прошлого года. Это резкое торможение, когда водитель, так сказать, «наказывает» другого участника движения. Опасными считаются и препятствование обгону, перестроение при интенсивном движении, когда все полосы заняты, или любимое развлечение молодежи — так называемые «шашки», когда на высокой скорости водитель одновременно перестраивается и совершает обгон. Только в республике ежедневно регистрируются сотни ДТП, во многих случаях их причиной становится именно агрессивный стиль езды.

В ГИБДД согласны: нововведение поможет. И приструнит не только любителей скакать из ряда в ряд. Ведь есть и другие, порой экзотические, причины аварий. Например, селфи за рулем или нанесение макияжа. Фиксировать многие опасные странности — возможно. Помогут камеры — и уличные, и автомобильные. В том числе те, которыми оснащены патрульные машины.

«В первую очередь будет вестись видеофиксация нарушений правил дорожного движения водителем. Конечно же, будет рассматриваться его история нарушений правил дорожного движения, но и в каждом случае подход будет индивидуальным. Но если мы сами видим, что человек представляет угрозу и может возникнуть опасная ситуация, которая повлечет дорожно-транспортное происшествие, конечно же, этот человек будет привлекаться по этому закону», — пояснила старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД ОМВД РФ по Уфе Зухра Рахматуллина.

Бить лихачей только рублём — слишком мягкое наказание, считают некоторые законодатели. По мнению думцев, для тех, кто постоянно практикует опасное вождение, санкции должны быть жестче. В качестве вариантов здесь предлагают и обязательные работы, и административный арест.

Опасное вождение уже давно стало термином юридическим в Англии и США. Там за лихачество на дороге не только штрафуют, но могут и за решетку упрятать, и водительское удостоверение забрать. Вводить ли аналогичные санкции и в России, депутатам Госдумы еще только предстоит решить. И если документ утвердят, то опасное вождение станет самым жестоко наказуемым дорожным правонарушением наряду с пьяной ездой.

10 февраля