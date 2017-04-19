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Утверждена праздничная программа на День Победы

Утверждена праздничная программа на День Победы

На официальном портале правовой информации опубликовано соответствующее распоряжение Главы Башкортостана Рустэма Хамитова.


Основные торжества пройдут в Уфе. Организаторами выступят правительство Башкортостана, администрация башкирской столицы, Военный комиссариант республики, Башкирский республиканский совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. По случаю 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 5 мая запланирован праздничный концерт в ГКЗ "Башкортостан", 9 мая - возложение цветов и венков в мемориальном комплексе парка Победы в Уфе. Также из документа следует, что Агентству по печати и средствам массовой информации Башкортостана выделяется 450 тысяч рублей на изготовление поздравительных открыток с Днем победы ветеранов ВОВ и пригласительных для участников праздничного мероприятия. 

Автор: Екатерина Тимиряева
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