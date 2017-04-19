Утверждена праздничная программа на День Победы

На официальном портале правовой информации опубликовано соответствующее распоряжение Главы Башкортостана Рустэма Хамитова.
Основные торжества пройдут в Уфе. Организаторами выступят правительство
Башкортостана, администрация башкирской столицы, Военный комиссариант
республики, Башкирский республиканский совет ветеранов войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов. По случаю 72-ой годовщины Победы
в Великой Отечественной войне 5 мая запланирован праздничный концерт в ГКЗ
"Башкортостан", 9 мая - возложение цветов и венков в мемориальном
комплексе парка Победы в Уфе. Также из документа следует, что Агентству по
печати и средствам массовой информации Башкортостана выделяется 450 тысяч
рублей на изготовление поздравительных открыток с Днем победы ветеранов ВОВ и
пригласительных для участников праздничного мероприятия.