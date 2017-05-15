В Уфе прошел чемпионат республики по Дрифтингу

Крутые машины на крутых поворотах. В Уфе состоялся чемпионат республики по Дрифтингу. Это когда автомобиль на огромной скорости вписывается в поворот. Среди фанатов автоспорта этот вид гонок считается одним из самых популярных и красочных.

Рокот ревущих двигателей буквально разрывает тишину автодрома. А от

визга тормозов можно оглохнуть. Сотни лошадей под капотами болидов мчат своих хозяев к финишу. Сложная конфигурация трека заставляет гонщиков работать с предельной концентрацией и выжимать максимум из машины.

Руль резко в сторону - и машина уходит в занос. На обычных гонках комментатор сказал бы, что пилот потерял управление автомобилем, а тут такая мнимая потеря - это и есть сама суть соревнования. Чтобы потом дрифтовать - долго, с визгом, с дымом из-под колесных арок.

«Сначала ты разгоняешься, становится страшно, потом дергаешь ручник, происходит непонятно что, и дальше ты газ в палас и просто летишь боком», - говорит дрифтер из города Салавата Владимир Бенифант.

В переводе с английского дрифт - это занос, то есть когда автомобиль идет юзом. В этом деле нюансы официальных правил обсуждают лишь специалисты. Всем остальным достаточно просто запомнить, что в дрифте ездят не на время, не на преодоление препятствий, а просто на красоту.

«Сама езда боком, контролируемый занос, я приехал даже не ради места, а просто по фану, просто интересно», - рассказывает дрифтер из города Уфы Павел Буров.

От заводской машины здесь разве что только кузов, рассказывает Дмитрий Чичеров. Остальное - дело рук пилотов, они же профессиональные механики. Усилена подвеска, сделан защитный каркас. Все лишнее из салона убрали. Итого - минус 350 килограммов, что облегчает манёвренность и нагрузку на двигатель. Под капотом тоже все собрано вручную.

«На стандартном надуве как пишет завод-изготовитель, он выдает примерно 280 сил, но у нас чуть больше и выдает он 340», - пояснил дрифтер из города Уфы Дмитрий Чичеров.

Обычно гоночные болиды оборудованы лишь одним водительским сидением. Даже несколько лишних килограммов могут повлиять на исход гонки.

Мы решили на себе испытать, что же ощущает водитель при управляемом заносе - это просто не передаваемые ощущения, почувствовал себя каким - то космонавтом, спасибо вам большое, больше к вам никогда не сяду.

Издержки чемпионата. Покрышки, сточенные под ноль. Кусочки резины на трассе. Самый расходный материал на дрифтинге - автопокрышки, они буквально стираются на глазах, превращаясь в черную пыль. После этого турнира придут в негодность сотни покрышек. Но что, ни сделаешь ради победы и зрителей - и потому пилоты резины не жалеют.

Несмотря на азарт и большие скорости, все участники показали хороший уровень мастерства управления автомобилем - серьезных аварий и столкновений не произошло. А несколько сходов с трассы лишь разогрели и пилотов, и зрите

15 мая