В Администрации Уфы обсудили предстоящее половодье

«Побратимство с такими известными развитыми городами позволяет очень хорошо подтягивать имиджевую составляющую города, потому что такие города с кем попало не дружат, они очень тщательно выбирают партнеров, это признание Уфы в том числе и на международном уровне»,- уверен заместитель главы Администрации Уфы Ильдар Хасанов.

«Серьезных проблем в этой части за последние десятилетия у нас не было, но рано или поздно этот период настанет, поэтому все городские жители должны быть к нему готовы. Я предлагаю уже в конце февраля заслушать на оперативном совещании предварительную информацию Управления гражданской защиты о готовности к прохождению весеннего половодья», - подчеркнул глава Администрации Уфы Ирек Ялалов.

7 февраля

Уфа будет перенимать опыт Астаны в сфере архитектуры, дорожного строительства, развития транспортной инфраструктуры. На совещании в муниципалитете подвели итоги визита в Казахстан, который состоялся в конце прошлой недели. Главная цель поездки - подписание Меморандума о побратимстве Астаны и Уфы. Теперь обе стороны намерены развивать деловые и культурные связи, осуществлять совместные проекты.Глава Администрации Уфы Ирек Ялалов подчеркнул, что опыт Астаны в сфере градостроительства, благоустройства, ЖКХ будут максимально изучен и, возможно, применен на территории столицы Башкортостана. Отметим, что теперь у Уфы 7 городов-побратимов. 5 из них появились в период с 2011 по текущий год.От вопросов международного сотрудничества - к текущей повестке. Предстоящее половодье сегодня также обсудили в администрации. Ирек Ялалов поручил ответственным службам начать подготовку к приходу "большой воды". По самым скромным подсчетам, в Уфе в этом году выпало в полтора раза больше снега, чем год назад. По словам главы администрации, если совпадет ряд факторов, может случиться половодье, которого в Уфе не было несколько десятков лет.В завершении совещания Ирек Ялалов озвучил демографические показатели за 2016 год. В Уфе родилось 18 165 детей. Это самый высокий показатель рождаемости в городе за последние шесть лет. Также глава столичной администрации отметил, что в Уфе с 2008 сохраняется естественный прирост населения. В 2016 году он составил почти 5 с половиной тысяч человек. По этому показателю Уфа сохраняет лидерство среди 13 городов-миллионников России кроме Москвы и Санкт-Петербурга.