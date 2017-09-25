#потомучтоУФАлюбимыйгород
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ
Главная Новости Общество

В администрации Уфы прокомментировали информацию о заложенных бомбах

В администрации Уфы прокомментировали информацию о заложенных бомбах

Информацию о массовых звонках о заложенных бомбах прокомментировал сегодня глава столичной администрации Ирек Ялалов на утреннем совещании в мэрии. По городу прокатилась целая волна таких сообщений.

 

 

В Уфе с 18 по 25 сентября в экстренные службы города поступило 32 обращения по факту обнаружения подозрительных предметов. Эвакуировано более 17 тысяч человек. К счастью, все они оказались ложными. Глава муниципалитета поблагодарил экстренные службы города за проявленный профессионализм и слаженную работу.

 



Автор: Рида Нурмухаметова
назад к списку следующая новость
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
От Всей Уфы
Информационный вечер
Потому, что Уфа - любимый город
Потому, что Уфа любимый город
Утро в столице
Времечко
Столичные новости