В администрации Уфы прокомментировали информацию о заложенных бомбах

Информацию о массовых звонках о заложенных бомбах прокомментировал сегодня глава столичной администрации Ирек Ялалов на утреннем совещании в мэрии. По городу прокатилась целая волна таких сообщений.

В Уфе с 18 по 25 сентября в экстренные службы города поступило 32 обращения по факту обнаружения подозрительных предметов. Эвакуировано более 17 тысяч человек. К счастью, все они оказались ложными. Глава муниципалитета поблагодарил экстренные службы города за проявленный профессионализм и слаженную работу.

26 сентября