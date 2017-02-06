В Астане подписан меморандум о сотрудничестве

У Уфы появился седьмой город-побратим - Астана. Меморандум был подписан сторонами в Казахстане.





Это стало результатом многолетней работы. К установлению отношений побратимства Уфа и Астана пришли не сразу. Сначала, в 2013 году, было подписано соглашение о сотрудничестве. С тех пор контакты двух столиц в различных сферах стали регулярными.





«С главой республики Башкортостан Рустэмом Закиевичем Хамитовым поставили амбициозную задачу по установлению международных контактов с ведущими городами мира. Конечно, для нас почетно, то, чего мы добились, заключили соглашение с Астаной», - говорит глава Администрации Уфы Ирек Ялалов.

Для казахской стороны подписание меморандума тоже стало заметной вехой в развитии отношений с одним из ведущих промышленных и культурных центров России. Уфу здесь называют одним из весьма заметных игроков в пространстве Евразии.





«У казахов с башкирами очень много общего. И соглашение о сотрудничестве уже подписано. Сегодня мы подписали соглашение о побратимстве. Я думаю, что и Астана, и Уфа будут очень тесно сотрудничать во всех сферах», - говорит аким города Астаны Асет Исекешев.

6 февраля