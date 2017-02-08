В Башкирии на трассе сбили двух пешеходов

За минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано 16 дорожно-транспортных происшествий. В них 19 человек получили травмы различной степени тяжести. Сотрудниками ГИБДД пресечено более 3000 нарушений правил дорожного движения, 47 водителей задержаны за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

9 февраля

Утром в Туймазинском районе на 54 километре автодороги Белебей – Николаевка –Туймазы - Бакалы 34-летний местный житель за рулем "Лады Калина", двигаясь со стороны Белебея в направлении Туймазов, совершил наезд на двух пешеходов, переходивших проезжую часть в неустановленном месте. В результате аварии двое мужчин, 27 и 49 лет, оба местные жители, с травмами госпитализированы. Необходимо заметить, что светоотражающих элементов на одежде пешеходов не было.