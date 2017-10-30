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В Башкирии появится новый природный парк - «Зилим»

В Башкирии появится новый природный парк - «Зилим»

Он расположится на территории Гафурийского района Республики Башкортостан на площади более 36 тысяч гектаров.

 

На днях в министерстве природопользования и экологии республики прошли общественные слушания, где обсудили организацию нового природного парка. Представители заинтересованных ведомств рассмотрели проект, границы, площади населенных пунктов и функциональных зон. Дальше Положение о Природном парке «Зилим» должно пройти экологическую экспертизу, после чего документы отправят на согласование в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. 

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