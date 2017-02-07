В Башкирии разворачиваются мобильные пункты обогрева

В ближайшие дни в Башкортостане ожидаются морозы. Уже этой ночью на севере республики столбики термометров могут опуститься до -27 градусов по Цельсию. До 23 градусов мороза прогнозируется в Уфе. В связи с этим на федеральных трассах будут развернуты мобильные пункты обогрева. Первый из них появился на участке магистрали "Уфа - Оренбург".



Спасатель Денис Мажитов периодически подкидывает поленья в печь-буржуйку, чтобы поддерживать комнатную температуру в палатке. Это один из двух модулей временного мобильного пункта обогрева. Сотрудники МЧС развернули его на трассе "Уфа-Оренбург", на месте бывшего КПП. Во время сильных морозов водители, оказавшиеся в трудной ситуации, смогут остановиться здесь обогреться, зарядить мобильные устройства, и даже бесплатно перекусить.



Во втором модуле расположены кровати. Во время чрезвычайных ситуаций здесь могут размещать пострадавших.





«Здесь мы расположили несколько кроватей для пострадавших и дальнейшей эвакуации в пункт временного размещения, которых несколько существует в городе», - уточняет начальник СЧ-55 ФГКУ "22 отряд ФПС по РБ" Булат Кенжегалеев.



Напомним, в ближайшие три дня в республике ожидается понижение температуры воздуха и метели. В ночь на четверг - до -32 градусов по Цельсию. Во время снегопадов видимость будет ухудшаться до 500 метров. В связи с этим на федеральных трассах региона развернут еще несколько пунктов обогрева.





«В республике имеется шесть пунктов обогрева такой комплектации, которые находятся в постоянной готовности и по мере необходимости они дислоцированы равномерно по всей республике. Они могут мобильно выдвинуться и оперативно среагировать в любую сложившуюся ситуацию», - говорит начальник СЧ-55 ФГКУ "22 отряд ФПС по РБ" Булат Кенжегалеев.

8 февраля

На время морозов МЧС России также привлекло к работе в Башкортостане на экстренный случай три оперативные группы пожарно-спасательных гарнизонов. В режиме реального времени они будут мониторить ситуацию на дорогах.