В Башкирии родные разыскивают студентку

"Боюсь" - короткая запись в социальных сетях повергла родственников 19-летней Эльвины Лукмановой в шок. 29 августа студентка 2-го курса одного из колледжей села в "ГАЗель" и направилась в Уфу. На контакт с близкими девушка больше не выходила.

Юная жительница села Ишлы Аургазинского района Башкортостана поехала в столицу региона, чтобы заселиться в общежитие. По словам родных, около 11 часов дня во вторник она села в попутную "ГАЗель" к мужчине 50-55 лет. Со слов матери пропавшей, в салоне больше никого не было. После исчезновения на личной странице "ВКонтакте" девушка написала в статусе одно слово - "боюсь". Вторые сутки никакой связи с Эльвиной нет. Девушка имела при себе денежные средства в размере 12 тысяч рублей.





«До часу ночи я звонила - трубку не берет. После двух - абонент недоступен. Волонтеры же ищут, мне звонят некоторые. Я звонила на горячую линию. Уполномоченные вчера приходили из района. Они говорят: «Жива она, жива!». Не знаю, я не верю», - чуть не плачет мама Эльвины Лукмановой Ямиля Лукманова.

Если вы обладаете какой-либо информацией о настоящем местонахождении пропавшей Эльвины Лукмановой или ее дальнейшей судьбе - просим позвонить по номеру телефона 02.







Рафаэль Хакимов

31 августа