В Башкирии сократилось число социальных сирот

2 июня

На 35% сократилось число детей, признанных социальными сиротами, в Башкортостане. Такие данные привела первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, представитель в Совете Федерации от Башкортостана Лилия Гумерова.За пять лет в России число детей, родители которых лишены родительских прав, сократилось на 27 процентов. Как подчеркнула Лилия Гумерова, Глава Республики Башкортостан пять лет назад поставил задачу совершенствовать работу органов опеки, провести профилактику социального сиротства, создать специальные отделы по работе с кровными семьями. И как результат - снижение числа таких детей на 35 %. По мнению представителя в Совете Федерации от Башкортостана, следующий шаг - профилактика семейного неблагополучия, а также принятие мер, которые будут укреплять авторитет института семьи.