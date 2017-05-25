В Башкирии установили сумму пожертвований фитр-садака в месяц Рамазан

Духовное управление мусульман Башкортостана установило сумму пожертвований фитр-садака в месяц Рамазан. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Фитр-садака - это вид милостыни, который мусульмане должны жертвовать неимущим во время разговения. Ее размер зависит от достатка. Состоятельный мусульманин должен заплатить 250 рублей, верующий со средним достатком - 150 рублей, для остальных фитр-садака определен в размере 50 рублей. За каждый пропущенный день поста мусульманин должен дополнительно отдать искупительную плату - фидью, которая составляет 150 рублей. Эта сумма рассчитывается с учетом цен на основные продукты питания в регионе. Этих денег должно хватить на то, чтобы накормить одного взрослого человека в день. Если в течение месяца верующий не смог держать пост, он должен выплатить 4350 рублей. Священный месяц Рамазан в этом году начнется 27 мая. Праздник Ураза-байрам придется на 25 июня.







25 мая