В Башкирии в ДТП погибли подростки

В минувшие выходные в Аскинском районе республики произошло ДТП с трагическим последствием. Прогулка на мопеде завершилась гибелью водителя и пассажира. Оба были несовершеннолетними.

По предварительным данным, 14-летний юноша за рулем мопеда "JAZZ" столкнулся с прицепом от трактора, который стоял на проезжей части из-за поломки. В результате ДТП водитель двухколесного транспорта и его пассажир погибли на месте происшествия. Причины аварии и степень вины участников устанавливает ГИБДД.





Дамир Вахитов

18 сентября