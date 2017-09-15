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В Башкирии в ДТП погибли подростки

В Башкирии в ДТП погибли подростки

В минувшие выходные в Аскинском районе республики произошло ДТП с трагическим последствием. Прогулка на мопеде завершилась гибелью водителя и пассажира. Оба были несовершеннолетними. 

По предварительным данным, 14-летний юноша за рулем мопеда "JAZZ" столкнулся с прицепом от трактора, который стоял на проезжей части из-за поломки. В результате ДТП водитель двухколесного транспорта и его пассажир погибли на месте происшествия. Причины аварии и степень вины участников устанавливает ГИБДД.

Дамир Вахитов



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