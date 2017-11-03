В Башкирии заработала круглосуточная информационно-диспетчерская служба для глухих и слабослышащих

«Забота» под таким названием система ежедневно - без перерывов и выходных - оказывает помощь нуждающимся.



Профессиональные сурдопереводчики помогают инвалидам по слуху вызвать экстренные службы, такси, врача на дом, записаться на прием в лечебные и социальные учреждения, передать информацию специалистам органов власти и других учреждений, знакомым и родственникам. Также специалистами службы осуществляется запись на прием в лечебные и социальные учреждения республики, заказ лекарственных препаратов, бронирование билетов на поезд, автобус или самолет, номеров в гостинице, сеансов в театре и кинотеатре, перевод жестов инвалида специалистам государственного или муниципального учреждения. Связаться с сурдопереводчиками и диспетчерами службы можно по телефону:

8(800)707-11-62 (для слышащих);

отправив sms-сообщение на номер: +7 (961) 362-95-46;

отправив сообщение по факсу: +7(495)120-11-62;

отправив сообщение по электронной почте на адрес: ufa@zabota365.ru;

по видеозвонку через Skype: sistemazabota102 (интернет-приложение Skype в бесплатном доступе для смартфонов);

написав в мессенджер Telegram: zabota102 (интернет-приложение Telegram в бесплатном доступе для смартфонов)

Анастасия Платонова

3 ноября