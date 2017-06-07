В Башкортостане будет создана Семейная служба

Поручение приступить к разработке соответствующих нормативно-правовых актов правительству республики дал глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов. Он подчеркнул, что "это предельно важная для всех нас инициатива".

7 июня

Рустэм Хамитов подчеркнул, что управление семейной политикой в республике будет формироваться по-новому. Предполагается, что семейная служба будет работать, в том числе, с социальными работниками. Реальные достижения деятельность новой структуры, как отметил глава Башкортостана, можно ожидать через год-два. Решение принимается региональными властями с тем, чтобы укрепить статус семьи и позитивно повлиять на демографическую ситуацию в Башкортостане.