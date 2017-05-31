В Башкортостане будет создано министерство семьи

Это вопрос ближайшего будущего. Об этом заявил глава региона Рустэм Хамитов на открытии первого Республиканского родительского форума.

Необходимость создания нового ведомства вызвана тем, что сейчас вопросы семьи разбросаны по разным министерствам. Глава республики отметил, что цель создания нового министерства не в разрастании бюрократического аппарата. В нем будут сконцентрированы грамотные специалисты, которые будут подходить к работе неформально. Сейчас вопросы семьи, материнства и детства становятся главным ориентиром работы всех органов государственной власти и общественных институтов, сказал глава республики.

«В детях смысл жизни. Не в богатстве, не в деньгах, даже не в успешном развитии экономики, тем более не в карьере и успехе, а в детях главный смысл жизни. Мы понимаем, что нам еще много нужно сделать для того, чтобы по-настоящему сохранить наших детей, воспитать их, выучить их, вырастить их настоящими гражданами нашей страны, чтобы они любили родину точно так же, как и мы любим ее», - сказал глава РБ Рустэм Хамитов.

Первый Республиканский родительский форум объединил общественные организации, представителей профильных министерств и ведомств, депутатский корпус, экспертов и родительскую общественность. В работе съезда также принимает участие уполномоченный по правам ребенка России Анна Кузнецова. Делегаты обсудят вопросы здоровья подрастающего поколения, ответственности родителей за воспитание, защиты детей в интернете.

«Отчасти мы немножко опоздали в этих решениях. Мы сами с трудом отличаем правдивую информацию от ложной, деструктивную информацию от ложной. Мы сами ищем, правда ли это? С одной стороны, меры приняты. Приняты соответствующие законы, и буквально на днях они были одобрены: об информационной безопасности, о защите от деструктивного контента в Интернете. Но это лишь часть мер, которые нужны. Вторая часть - это альтернативный контент», - заключила уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова.

1 июня