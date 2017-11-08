В Башкортостане дети из многодетных семей получат новогодние подарки

Об этом говорится в подписанном Главой региона Рустэмом Хамитовым указе «О праздновании Нового 2018 года в Республике Башкортостан».

Согласно документу новогодние подарки будут приобретены для детей в возрасте до 14 лет из многодетных семей, имеющих пять и более детей. Также материальная помощь будет оказана сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в профессиональных образовательных организациях. Администрациям районов и городов рекомендовано за счёт собственных и привлечённых средств обеспечить вручение новогодних подарков детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, которые растут и воспитываются в домах ребенка, детских домах, социальных приютах и интернатах.





8 ноября