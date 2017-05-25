В Башкортостане друг Рустэма Асанбаева сделал клип в память о музыканте

В эти дни исполняется год со дня смерти гитариста первого состава ДДТ.

26 мая

Автор сборника "По следам легенд уфимского рока" Наиль Махмутов подготовил видеоклип о Рустэме Асанбаеве или как его еще называли башкирский Джими Хендрикс. В ролике он использовал фотографии гитариста на фоне музыкальной композиции Леонарда Коэна "Аллилуйя". Напомним, Рустэм Асанбаев умер в конце мая 2016 года. Перед смертью он проходил лечение в онкодиспансере в Уфе. Состояние его здоровья периодически улучшалось, в планах у музыканта было продолжать заниматься любимой музыкой, однако болезнь, к сожалению, взяла свое.