Прямая линия с главой Администрации города Уфы Иреком Ишмухаметовичем Ялаловым
#потомучтоУФАлюбимыйгород
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ
Главная Новости Общество

В Башкортостане друг Рустэма Асанбаева сделал клип в память о музыканте

В эти дни исполняется год со дня смерти гитариста первого состава ДДТ.

 

Автор сборника "По следам легенд уфимского рока" Наиль Махмутов подготовил видеоклип о Рустэме Асанбаеве или как его еще называли башкирский Джими Хендрикс. В ролике он использовал фотографии гитариста на фоне музыкальной композиции Леонарда Коэна "Аллилуйя". Напомним, Рустэм Асанбаев умер в конце мая 2016 года. Перед смертью он проходил лечение в онкодиспансере в Уфе. Состояние его здоровья периодически улучшалось, в планах у музыканта было продолжать заниматься любимой музыкой, однако болезнь, к сожалению, взяла свое.



Автор: Тимур Давлетов
предыдущая новость назад к списку следующая новость
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Информационный вечер
Потому, что Уфа - любимый город
Потому, что Уфа любимый город
Утро в столице
Времечко
Столичные новости