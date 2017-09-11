С 1 октября в Башкортостане измениться порядок онлайн-записи к врачу. Теперь пациентам придётся зарегистрироваться на портале Госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Республики Башкортостан.



На Едином медпортале республики doctor.bashkortostan.ru записаться к специалисту смогут только те, у кого есть подтвержденная учетная запись в Единой системе идентификации и аутентификации. Зарегистрироваться и восстановить логин и пароль можно в офисах МФЦ, а так же в администрациях городов и районов. Учетная запись позволит так же получить доступ к электронной медкарте. Отметим, что в прежнем режиме продолжат работать и остальные способы записи на прием: через регистратуру поликлиники, единый номер 09-383 и информкиоски.





Анастасия Платонова

12 сентября