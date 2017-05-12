В Башкортостане могут разрешить вступать в брак с 15 лет

Поправки к законопроекту депутаты Госсобрания-Курултая республики обсудили на заседании комитета по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов.





Законопроектом предлагается определить нижний возраст, допустимый для вступления в брак, 15 лет, до этого предел не был обозначен. Определяется перечень особых обстоятельств - беременность или рождение ребенка. В настоящее время на практике допускаются и другие причины, например, "фактически сложившиеся отношения". При этом законопроект предусматривает обязательное участие представителей органов опеки и попечительства, направление материалов в следственные органы и принятие решения о разрешении или отказе на вступление в брак государственным комитетом Башкортостана по делам юстиции. По словам парламентариев, подобные законы приняты в более чем 20 субъектах России, в том числе в Московской, Нижегородской, Челябинской областях, Татарстане.







Светлана Назирова



10 февраля