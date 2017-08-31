В Башкортостане начинается выдача сертификатов, предусмотренных программой "Развитие социального туризма в республике"

По данным министерства семьи, труда и социальной защиты населения региона в этом году предусмотрено около 800 сертификатов.

Участникам социального тура предлагается возможность посетить дома отдыха в Башкортостане, побывать в Краснодарском крае, Крыму, отправиться в путешествие по "Золотому кольцу России", посетить Москву, Санкт-Петербург и Казань. В рамках социальной программы участники - пенсионеры и инвалиды, проживающие в республике, могут рассчитывать на частичную оплату стоимости туристской путевки. С этого года участвовать в программе могут граждане, получающие социальную доплату к пенсии, предусмотренную федеральным законом. Сертификаты выдают в филиалах республиканского центра социальной поддержки населения по месту регистрации пенсионеров и инвалидов, уточнили в министерстве труда Башкортостана.



Анастасия Платонова

4 сентября