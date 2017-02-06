В Башкортостане нужно усилить контроль в сфере автоперевозок

Об этом сообщает Госкомитет по транспорту и дорожному хозяйству. Поводом послужила серьезная авария в селе Нагаево, которая едва не унесла жизнь двух уфимок.



Сигнал светофора и звук приближающегося поезда на железнодорожном переезде в поселке Нагаево слышно и видно издалека. Ежедневно десятки автомобилей останавливаются и ждут, когда проедет состав. Однако некоторые недобросовестные водители пренебрегают правилами дорожного движения и выезжают прямо на пути.



4 февраля на этом железнодорожном переезде произошла серьезная авария. Несмотря на запрещающий сигнал светофора, водитель пассажирской «ГАЗели», рискуя жизнями своих пассажиров, выехал на железнодорожные пути, где его автомобиль протаранил товарный поезд.



В итоге, локомотив не успел затормозить и протащил автомобиль несколько метров.





«В салоне находилось два пассажира. Микроавтобус двигался со стороны поселка Нагаево в сторону Уфы. В результате ДТП две женщины получили ранения различной степени тяжести. На данный момент по данному факту проводится служебная проверка», - говорит начальник пресс-службы УГИБДД МВД по РБ Артур Рамазанов.

Уже известно, что 48 -летний уроженец Грузии работал на линии нелегально. Как нам пояснили в Госкомитете Башкортостана по транспорту и дорожному хозяйству, сам маршрут №163 - официальный. Как на линии оказался транспорт без разрешающей документации, еще предстоит выяснить.





«У нас определен перевозчик по этому маршруту. Это компания "Уфа - Лайн". Перевозки осуществляются регулярно, но необходимо отметить, что на этом и ряде других маршрутов есть и те перевозчики, которые ездят без разрешительных документов», - уточняет начальник отдела координации деятельности предприятий автомобильного транспорта Госкомитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству Рамзис Искандеров.

7 февраля

Сейчас в Башкортостане официально существует 350 маршрутов, по которым осуществляются пассажирские перевозки. Из них 135 - в Уфе. Зачастую недобросовестные автоперевозчики, не желая платить налоги, выходят на линию нелегально. И именно они устраивают гонки и аварийные ситуации в погоне за клиентами. Борьба с ними ведется ежедневно, но пока силы неравны. Страдает, от этого, как правило, безопасность пассажиров.