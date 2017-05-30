В Башкортостане обсудили программу по повышению рождаемости
План по повышению рождаемости на ближайшие три года утвержден в Башкортостане. Документ обсудили на заседании в правительстве республики, которое провел премьер-министр Рустэм Марданов.
Напомним, что задачу перед Правительством региона по улучшению демографической
ситуации поставил Глава Башкортостана Рустэм Хамитов. Дело в том, что в течение
последних двух лет, несмотря на естественный прирост населения, в республике
снижается число новорожденных: в 2015 году родилось на 1 тысячу 211 детей
меньше, чем годом ранее. В 2016 году уже на 3 тысячи 400 человек. В 2017 году
негативная тенденция сохраняется: в сравнении с аналогичным периодом прошлого
года на 1 тысячу 470 человек родилось меньше. Такие данные привели в
правительстве республики. Работа будет активизироваться по следующим
направлениям: снижение числа абортов, младенческой смертности, оказание
высокотехнологичной помощи, в том числе увеличение процедур ЭКО и ИКСИ.