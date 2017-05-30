В Башкортостане обсудили программу по повышению рождаемости

План по повышению рождаемости на ближайшие три года утвержден в Башкортостане. Документ обсудили на заседании в правительстве республики, которое провел премьер-министр Рустэм Марданов.

31 мая

Напомним, что задачу перед Правительством региона по улучшению демографической ситуации поставил Глава Башкортостана Рустэм Хамитов. Дело в том, что в течение последних двух лет, несмотря на естественный прирост населения, в республике снижается число новорожденных: в 2015 году родилось на 1 тысячу 211 детей меньше, чем годом ранее. В 2016 году уже на 3 тысячи 400 человек. В 2017 году негативная тенденция сохраняется: в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 1 тысячу 470 человек родилось меньше. Такие данные привели в правительстве республики. Работа будет активизироваться по следующим направлениям: снижение числа абортов, младенческой смертности, оказание высокотехнологичной помощи, в том числе увеличение процедур ЭКО и ИКСИ.