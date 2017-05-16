В Башкортостане поступают заявки на выплату 300 тысяч рублей

Семь заявок поступило в Госкомитет республики по строительству и архитектуре на получение 300 тысяч рублей за рождение первенца. По предварительным оценкам, на субсидию могу рассчитывать свыше 2 тысяч семей Башкортостана.

Семья Чингизовых приехала в Уфу из Кармаскалинского района. Там, молодая семья строит жилой дом. На его возведение паре необходимо собрать еще несколько сотен тысяч рублей. За помощью они обратились в Госкомитет республики по строительству и архитектуре. Социальная выплата поможет им завершить строительство, говорят супруги.

«Я думаю, что данная социальная поддержка она очень полезна для молодых семей, тем более в наше время. Спасибо государству за такую социальную поддержку», - говорят Айдар и Гульназ Чингизовы.

На поддержку республики рассчитывают и уфимцы Алексей и Гузель Кристьян. Пара купила квартиру, но ипотеку еще не выплатила. Субсидию они планируют отдать на погашение долга.

«Поддержка же должна быть. Поддержка есть - это очень хорошо. Государство должно помогать молодым семьям», - рассказывают Алексей и Гузель Кристьян.

Получить единовременную выплату могут только полные семьи. Причем супруги должны быть младше 35 лет и обязательно стоять на учете в администрации или в госкомитете по строительству и архитектуре как нуждающиеся в жилье.

«Мы рассчитываем, что тот пласт населения, на который она рассчитана, по нашим расчетам - это свыше 2 тысяч молодых семей. Они естественно предпримут все необходимое для того, чтобы родить этих самых первенцев своих. И соответственно повлиять положительно на демографическую ситуацию в республике», - заключил заместитель председателя Государственного комитета по строительству и архитектуре РБ Егор Родин.

Получить субсидию супруги смогут через месяц после подачи документов. В течении этого срока специалисты будут проверять соответствие семьи условиям программы.





Гульнара Ситдикова

16 мая