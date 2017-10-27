В Башкортостане приняты поправки в закон об обманутых дольщиках

Сегодня депутаты Госсобрания-Куралтая утвердили нововведения.





Теперь обманутым дольщикам будут выделять квартиры в домах, построенных в рамках масштабных инвестпроектов. Документ предусматривает возможность выделения земли под застройку без проведения торгов. При условии, что общая площадь дома или домов, построенных по этой схеме, должна быть не менее 10 тысяч квадратных метров и не менее 10% жилплощади инвестор обязуется передать в собственность дольщиков. Законопроект позволит решить проблемы девяти объектов, два из которых расположены в Нефтекамске, один в Стерлитамаке и шесть — в Уфе. Всего в республике насчитывается 29 долгостроев, число пострадавших достигает три тысячи 500 человек.

27 октября